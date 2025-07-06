Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin düzenlediği, Bayburt Köyler arası Geleneksel 21.yıl Futbol Turnuvasında Final Maçı Bayburt Gençosman Stadyumunda saat 17.00,de Taşçılar spor - Konursu spor arasında oynandı.

2025 /2026 yılı Faaliyet Programları içerisinde bulunan Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin düzenlediği ,Bayburt Köyler arası Geleneksel 21.yıl Futbol Turnuvası İstanbul’da 15 takımla oynandı. Finale kalan Taşçılar spor ve Konursu spor Bayburt Gençosman stadyumunda Şampiyonluk için mücadele etti.

Maçın ilk yarısı 0-0 bitti.İkinci yarıda Könursuspor 1-0 öne geçti. Maçın sonlarına doğru Taşçılarspor maçı beraberliğe getirdi.

Konursusporun golünü Emirhan Mercimek,Taşçılarsporun golünü Muhammet Erkul kaydetti.1-1

sonuçlanan maç Penaltılara gitti. Penaltılarda Taşçılarspor 6-4 le maçın galibi oldu.

Maçın ardından Gençosman stadyumunda Şampiyonluk kutlaması yapıldı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan Şampiyonluk kupasını verdi.