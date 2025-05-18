Bayburt Alapelit Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği olağan kongresi Dernek Merkezinde gerçekleşti.
Bayburt Alapelit Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği olağan kongresi Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı.Kongrede Divan Başkanlığına Rahman Can ,katip üyeler İsmail Hakkı Bal,Ali Yerli,Köksal Tosun seçildi.
Olağan Genel kurulda konuşmaların ardından seçime gidildi.
Kongreye tek adayla gidildi oy birliğiyle Murat yerli Alapelit Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin Başkanı seçildi.
Yeni Yönetim Şu İsimlerden oluştu:
Başkan Murta Yerli
Ali yerli
Bayram can
Muhsin köşe
Selahattin hayta
İsmail Hakkı bal
Eyüp akkus
Ensar Köse
Yedekler:
Selami bal
Cuma can
Fuat cici
Metin Can
Hüseyin Akbal
Orhan aktaş
Yunus akkuş