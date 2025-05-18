Bayburt Alapelit Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği olağan kongresi Dernek Merkezinde gerçekleşti.

Bayburt Alapelit Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği olağan kongresi Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı.Kongrede Divan Başkanlığına Rahman Can ,katip üyeler İsmail Hakkı Bal,Ali Yerli,Köksal Tosun seçildi.

Olağan Genel kurulda konuşmaların ardından seçime gidildi.

Kongreye tek adayla gidildi oy birliğiyle Murat yerli Alapelit Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin Başkanı seçildi.

Yeni Yönetim Şu İsimlerden oluştu:

Başkan Murta Yerli

Ali yerli

Bayram can

Muhsin köşe

Selahattin hayta

İsmail Hakkı bal

Eyüp akkus

Ensar Köse

Yedekler:

Selami bal

Cuma can

Fuat cici

Metin Can

Hüseyin Akbal

Orhan aktaş

Yunus akkuş