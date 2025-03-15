Ramazan ayının özelliklerinden bir olan ve çocukların bayramı olarak değerlendirilen Onbeşisi geleneğini İstanbul’da Bağcılar Belediyesi Ramazan Şenlik alanında Çocuklara hediyeler dağıtarak yaşatmaya çalışan Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı Zeynep Nergis ve yönetimi bu geleneği birkaçyıldır İstanbulda yaşatmaya çalışıyoruz dedi.

Onbeşisi Geleneğinde hediyeleri Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuşla birlikte dağıttılar.

Bağcılar Belediye şenlik alanında coşkulu bir program gerçekleşti.