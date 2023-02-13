Bayburt Kültür ve Yardım Derneği,Kahramanmaraş Merkezli 10 ilimizde büyük yıkıma sebep olan Deprem felaketi için yardım kampanyası düzenlemişti.İlk günden itibaren hemşerilerimiz kampanyay destek verdiler.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği,Bayburt Vakfı ve Diğer Derneklerimizle birlikte Deprem Bölgesine gönderdikleri yardımların ardından,vatandaşımızın yoğun yardım malzemesi temin ederek Derneğe getirmesiyle bölgeye bir kamyon daha yeni yardım gönderdi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Vakfımız ve Derneklerimizle birlikte bölgeye ilk günden itibaren bir çok kez yardım gönderdiklerini ancak vatandaşın Derneği arayarak bir çok yardım malzemesi daha getirdiklerini belirtti.

Hemşerilerimizin kampanyamıza destekleri devam etti

Bunun üzerine yeni gelen yardımları da Bahçelievler Hasan doğan spor komplesinde bir araya getirerek Depremzedelere gönderdik dedi.

Bayburt Kültür ve Yardım Genel Derneği Başkanı Hicabi Durmuş,Vakfımız ve Derneklerimizle istişare ederek bölgeye yardım göndermeye devam edeceğiz,Yardım Kampanyamıza destek ve duyarlılığından dolayı tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum dedi.