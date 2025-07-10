Hava Kuvvetleri Komutanlığı Araştırma Merkez Komutanlığı ve 403’üncü Test Filo Komutanlığı, 4 Temmuz’da Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda açıldı; teknolojik kabiliyetler artırılacak.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın teknolojik kabiliyetlerini artırmak, görev sistemleriyle entegre millî çözümleri hayata geçirmek ve platform geliştirme uçuş testleri yetkinliğini kurumsallaştırmak amacıyla iki yeni birimin açıldığını duyurdu.

Bakanlık, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Araştırma Merkez Komutanlığı ve 403’üncü Test Filo Komutanlığı'nın 4 Temmuz'da Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda düzenlenen törenle hizmete girdiğini açıkladı.