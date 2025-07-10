İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar ekipleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun tenkitli kararları doğrultusunda, Boğaz’daki işletmelerin kaçak eklentilerine yönelik yıkım çalışmalarına başladı. Yıkımlar yaz sonuna kadar devam edecek.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaz’daki kaçak yapılaşmayla mücadelesini sürdürüyor.

Bazı işletmelerin boğaza bitişik ve kaçak olarak inşa edilmiş ilave bölümleri yıkım kapsamına alınırken, uygulamanbın hem Boğaziçi Kanunu’na hem de Koruma Kurulu kararlarına uygun biçimde yürütüldüğünü kaydetti. Beşiktaş’taki bir işletmenin boğaza bitişik kaçak ek bölümü İBB ekipleri tarafından kaldırıldı.

Yapıların resmi ana kütlesi değil, sadece boğaza bitişik ve kaçak olarak inşa edilmiş ilave bölümler yıkım kapsamına alındı. Bu uygulama, hem Boğaziçi Kanunu’na hem de Koruma Kurulu kararlarına uygun biçimde yürütülüyor.

BEBEK’TE BAŞLADI, YAZ BOYU SÜRECEK

Ayrıca yıkım süreci, sabah saatlerinde Bebek’teki bir işletmenin kaçak ek yapılarına yönelik uygulamayla başladı.

Boğaz hattındaki birçok farklı parselde yer alan benzer nitelikteki kaçak eklentilerin yıkımı, belirlenen takvim çerçevesinde Eylül ayı başına kadar sürecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’un doğal ve kültürel mirasını koruma kararlılığının sürdürüleceği kaydedildi. Yetkililer, Boğaz’ın siluetini bozan, kamuya ait kıyı alanlarını gasp eden ve ruhsatsız biçimde inşa edilen yapılara karşı mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.