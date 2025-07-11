Trakya Doğa Sporları Spor Kulübü (TRAKDOSK), Erasmus+ kapsamında Bulgaristan’ın doğa sporları merkezi Bansko’da düzenlenen uluslararası eğitim programına katıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Doğa Sporları Spor Kulübü (TRAKDOSK) üyeleri, 2024-1-BG01-KA151-YOU-000203198 proje numaralı Erasmus+ programı ‘Gençlik Hareketi: Spor, Politika ve İnovasyonla Bağlantı Kurmak’ kapsamında, 27 Haziran – 4 Temmuz 2025 tarihleri arasında Bulgaristan’ın doğa sporları merkezinde Bansko düzenlenen “Mindful Balance: Exploring Yoga, Wellness and Plant-Based Living” adlı uluslararası Erasmus Programı eğitim kursu programına katıldı. Eğitim programına evsahipliğini ve koordinatörlüğü TRAKDOSK’un Eğitim, spor ve girişimcilik yoluyla küresel etki yaratmak amaçlı çalışmaları ile ön plana çıkan Sofya merkezli ortağı Champions Factory organizasyonu yaptı.

Farklı yaş gruplarından gençlik liderleri, eğitmenlerinin yer aldığı programda, Romanya, İrlanda, İspanya, Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerinden gelen katılımcılarla birlikte 6 TRAKDOSK gençlik lideri ile fiziksel, zihinsel ve duygusal iyi oluşa yönelik kapsamlı bir eğitim süreci yürütüldü.

Etkinlik boyunca:

Hatha, Vinyasa ve Pilates temelli yoga seansları,

Nefes egzersizleri ve meditasyon teknikleri,

Vegan mutfağı ve sürdürülebilir beslenme atölyeleri,

Orman yürüyüşleri ve doğa temelli öğrenme etkinlikleri,

Kültürel paylaşımlar ve katılımcı liderliğinde açık alan oturumları gerçekleştirildi.

Katılımcılar, doğayla iç içe geçen bu program sayesinde hem bireysel gelişimlerini destekledi hem de Avrupa’daki diğer katılımcılarla kültürel ve sosyal etkileşim içinde bulunarak yeni fikir alışverişlerinde bulundu.

Program sonunda tüm katılımcılara Youthpass sertifikaları takdim edilerek, Avrupa standartlarında tanınan bu deneyimleri belgelendirildi.

TRAKDOSK, sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve bu konuda gençlere -gençlik liderlerine fırsatlar sunmak amacı ile uluslararası projelerde aktif rol almaya devam ediyor.