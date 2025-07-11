Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en uygun fiyatlı elektrikli araç şarj hizmetini 73 istasyon ve 336 soketle sürdürüyor. 2025 yılı sonuna kadar şarj ağı 120 istasyona çıkarılacak.KAYSERİ (İGFA) - Temiz enerjiyle çevre dostu ulaşımın önünü açmak ve hem doğaya hem ekonomiye katkı sağlamak amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde hayata geçirilen K-Şarj Elektrikli Araç Şarj İstasyonları, şehrin dört bir yanında yaygınlaşıyor. Hunat Enerji’nin işletmeciliğinde hizmet veren K-Şarj, Kayseri genelinde 73 farklı noktada 86 hızlı DC ve 164 AC olmak üzere toplam 336 adet şarj soketiyle günlük ortalama 300 araca Türkiye’nin en uygun fiyatlı şarj hizmetini sunuyor.

Kayseri Elektrik Şirketler Grubundan biri olan Hunat Enerji, sadece şehir merkezinde değil, ilçelerde de K-Şarj markalı şarj istasyonlarını devreye alarak elektrikli araç kullanıcılarının erişimini kolaylaştırıyor. Son olarak Yahyalı ilçesinde açılan K-Şarj Elektrikli Araç Şarj İstasyonu, bu çevreci yatırımların somut örneklerinden biri oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yeşil enerjiye ve sürdürülebilir ulaşıma verdiği önem doğrultusunda; Melikgazi, Kocasinan, Talas, Bünyan, Develi, İncesu, Pınarbaşı, Yeşilhisar, Özvatan ve Yahyalı ilçelerinde geniş bir şarj ağı oluşturuldu.

İstasyonlar, halka açık park alanları ve belediyelere ait sosyal tesislerin yanında konumlandırılarak sürücülere rahat ve güvenli bir şarj hizmeti sunuyor. 2025 yılı sonuna kadar Kayseri merkez ve ilçelerinde yeni şarj istasyonları daha kurulması planlanarak, K-Şarj ağı 120 istasyona çıkarılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci ve sürdürülebilir ulaşım yatırımları, elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasına öncülük ederek hem çevre dostu hem de ekonomik bir ulaşım altyapısı oluşturmayı hedefliyor.