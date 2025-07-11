Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde askerlik görevini ifa ederken şehit olan kahraman mehmetçiğimiz Osman Er’in vefatının yıldönümünde, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Vali Sözer, sene-i devriyesi dolayısıyla şehidimizin kıymetli ailesini hanelerinde ziyaret ederek, aziz şehidimizin hatırasını yad etti ve aile fertleriyle bir araya geldi. Ziyarette, millet olarak şehitlerimize olan minnet ve saygının her zaman diri tutulması gerektiği vurgulandı.

Vali Sözer, “Şehidimiz Osman Er’i rahmetle anıyor, ailesinin her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır dileriz. Aziz hatırası kalplerimizde sonsuza kadar yaşayacaktır.” dedi.