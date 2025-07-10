Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelere ücretsiz olarak dağıtılan traktör arkası yangın tankerleri, son dönemde etkili olan orman yangınlarının söndürülmesinde kilit rol oynadı. Ekipler bölgeye ulaşana kadar köylüler ilk müdahaleyi tankerlerle yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa’yı olası tüm afetlere karşı daha dirençli, güçlü ve donanımlı hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda 'Gönüllü İtfaiyecilik Projesi’ kapsamında 100’den fazla kırsal mahalleye traktör arkası yangın tankeri dağıtmıştı.

Tankerler yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren orman yangınların söndürülmesinde, ağaçların ve tüm canlıların korunmasında kilit rol oynadı. İtfaiye ekipleri bölgeye ulaşana kadar yangına Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilen tankerlerle müdahale eden köylüler, yangınların büyümesini ve ormanların daha fazla zarar görmesini önlemiş oldu.

Girencik Mahallesi Muhtarı Şaban Emer, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen tankerlerin son yaşanan yangının söndürülmesinde çok işe yaradığını söyledi.

Yangın tankeriyle üç farklı bölgedeki yangına müdahale ettiklerini ifade eden Emer, Başkan Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.

Gümüşpınar Mahallesi Muhtarı Oktay Sakin de, bölgede çıkan yangınlara Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği yangın tankeriyle müdahale ettiklerini belirterek Başkan Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.

Geçtiğimiz aylarda kırsal traktör arkası yangın tankeri dağıtarak ne kadar doğru bir iş yaptıklarını son yangınlarda gördüklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu konuda muhtarlardan ve vatandaşlardan pozitif geri dönüşler aldıklarını dile getirdi. Bozbey, yangın tankerleri olmayan mahallelere de bu tankerleri dağıtmaya devam edeceklerini söyledi.