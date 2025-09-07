Anadolu’nun muhteşem coğrafyasında 15.kez koşulan Uluslararası rally raid yarışı TransAnatolia sona erdi. 30 Ağustos’ta Bursa’dan start alan 2.190 km’lik zorlu mücadele 6 Eylül’de Bolu’da finish gördü. Yarışa 8 farklı ülkeden 98 yarışcı katıldı.İSTANBUL (İGFA) - T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu katkılarıyla gerçekleşen Uluslararası Rally Raid yarışı TransAnatolia’nın 15.si geride kaldı.

30 Ağustos’ta Bursa’dan start alan TransAnatolia, 2190 km sonunda 6 Eylül Cumartesi günü Bolu’da finish gördü.

TransAnatolia’da Motosiklet, 4x4 Otomobil, SSV, Quad ve Kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategoride yarışılıyor. Rally’de yarışmacılar zamana karşı yarışırken, raid kategorisinde ise katılımcılar navigasyonla mücadale ediyor.

Bu yıl 17 il sınırından geçen yarış, Bursa’dan başlayarak Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Ankara, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu, Çankırı üzerinden Bolu’ya ulaştı. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda’dan gelen 98 yarışmacı, zorlu rotada hem fiziksel hem zihinsel dayanıklılıklarının sınırlarını zorladı.

31 Ağustos Pazar günü yarışın ilk etabında; yoldan çıkarak kaza yapan ATV yarışçısı Hasan Yatgın’ın hayatını kaybetmesi sonrası bir gün yas ilan edilerek ara verilen yarış, 2 Eylül Salı günü devam etti. 5 Eylül Cuma günkü yarışta 35 numaralı İngiliz sporcu Robin Lynch motosikletiyle geçirdiği kazada kaburgasını çatlatırken, 202 kapı numarasıyla SSV’de yarışan İtalyan Federico Butto & Emiliano Tinaburri’nin kullandığı araç yandı. Yarışmacıların hızla araçtan kurtulduğu, sağlık durumlarının gayet iyi olduğu kazada, yanan araca hızlı müdahale ile yangın hemen söndürüldü.