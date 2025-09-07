Bursa'da Mudanya Belediyesi’nin “Adalet: Hak mı Hukuk mu” temasıyla düzenlediği 7. Kitap Fuarı’nda, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, “Yeni Türkiye” başlıklı söyleşide umut ve dayanışma vurgusu yaptı. Çocuk edebiyatında sansür ve sevginin önemi de tartışıldı.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi’nin düzenlediği 7. Kitap Fuarı, “Adalet: Hak mı Hukuk mu” temasıyla kitapseverleri buluşturmaya devam ediyor. Fuarın üçüncü gününde, “Yeni Türkiye” başlıklı söyleşide Bursa Milletvekili Av. Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ankara Milletvekili Av. Umut Akdoğan ve Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Av. Baran Güneş’in moderatörlüğünde konuştu.

Hablemitoğlu, adaletsizliğin normalleştiğini ve toplumsal güveni zedelediğini belirtirken, Kayışoğlu, “Atatürk’ün izinden giderek daha iyisini yapacağız” dedi. Akdoğan ise, “Türkiye Mustafa Kemal Atatürk’tür, Mudanya’dır. Umudunuzu kaybetmeyin, biz kazanacağız” mesajını verdi.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, dayanışma ve devrimlere sahip çıkma çağrısı yaptı.

ÇOCUK EDEBİYATINDA SANSÜR TARTIŞMASI

Doç. Dr. Tuğba Çelik Korat ve gazeteci Esra Yazdıç Demir, “Edebiyatta Muhafazakarlaşma ve Çocuk Edebiyatında Sansür” söyleşisinde, sansürün yazarları kısıtladığını ve çocuk kitaplarının özgür bir alan olması gerektiğini vurguladı. Demir, “Çocuklara kitap seçerken önceliği çocuğa verin” dedi.

Dr. Bahar Eriş, Fatmanur Boylu’nun moderatörlüğündeki söyleşide, çocukların görülmeye, sevilmeye ve kabul edilmeye ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Bir çocuğa verilecek en değerli şey koşulsuz sevgidir” diyerek, sevgiyle çocukların potansiyellerini gerçekleştirebileceğini ifade etti.