İncelemeler basına kapalı olarak gerçekleşirken, Bakan Uraloğlu, ziyaretin ardından projenin detaylarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, Doğu Karadeniz'i, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayacak olan Kop Tüneli, Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden uluslararası ulaşım için stratejik bir aks görevi görecek. Proje tamamlandığında her biri 6,5 km uzunluğunda çift tüpten oluşacak ve 2x2 şeritli, bölünmüş yol standardında hizmet verecek. Tünelin 4,7 km'lik bağlantı yollarıyla birlikte toplam uzunluğu 11,2 km'ye ulaşacak.

Kop Tüneli tamamlandığında, mevcut durumda 45-55 dakikada geçilen Kop Geçidi, 6,5 km kısalacak ve geçiş süresi 15-20 dakikaya inecek. Projenin tamamlanmasıyla yıllık 235,3 milyon TL zamandan ve 62,1 milyon TL akaryakıttan tasarruf sağlanması hedefleniyor. Ayrıca, karbon emisyonunun da 3 bin 619 ton azalacağı belirtiliyor.

Bakan Uraloğlu, tünelin bölgeye daha güvenli, hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlayacağını, Erzurum-Trabzon hattı ve Gürbulak bağlantısıyla bölgedeki ekonomik ve sosyal canlılığı artıracağını ifade etti.



