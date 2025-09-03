Bakan Uraloğlu, havalimanının 2026 yılında hizmete açılacağını duyurarak bölge halkına müjde verdi. Altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Uraloğlu, kış şartları elverdiği sürece bina inşaatlarına hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın yanı sıra, Bayburt'taki Kop Tüneli inşaatında da incelemeler gerçekleştirdi. Tünelin 2027 yılında kullanıma açılacağını belirten Bakan, 6,5 kilometrelik tünelin tamamlanmasıyla 55 dakika süren yolculuk süresinin 15 dakikaya ineceğini söyledi. Bu projenin, hem yol güvenliğini artıracağını hem de seyahat süresini önemli ölçüde kısaltacağını vurguladı.

"En Zor Zeminlerden Biri"

Kop Tüneli inşaatının, yoğun su ve gaz çıkışları nedeniyle Türkiye'nin en zor zeminlerinden birinde ilerlediğini kaydeden Uraloğlu, çalışmaların yüzde 77 seviyesine ulaştığını aktardı. Bakan, gelecek yıl kazı işlerini tamamlayarak tünelde ışığı görmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ayrıca, Gümüşhane-Trabzon arasında yapımı süren 8,5-9 kilometrelik iki tünelin de Kop Tüneli ile eş zamanlı olarak bitirilmesi için gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi. Bakan Uraloğlu, bu projelerin vatandaşın vergilerinin doğru ve verimli kullanılmasıyla hayata geçirildiğini ifade etti.