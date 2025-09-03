Değirmendere’deki balıkçı ve tekne sahiplerinin, teknelerini güvenli bir şekilde bağlayabilecekleri kayık çekek yeri hizmete sunuldu. Bölgeye değer katan projenin tanıtım töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bu hizmetleri göz boyamak için yapmıyoruz. Yaparken de sizden teşekkür değil helallik bekliyoruz” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz kültürünün sürdürülebilirliğini ve küçük ölçekli balıkçılığın korunmasını sağlamak amacıyla balıkçıları destekleyen projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Gölcük Değirmendere bölgesindeki balıkçılara kazandırılan Değirmendere Çekek Yeri’nin tanıtım töreni gerçekleştirildi. Törene AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve Kocaeli Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel katıldı. Törende konuşan Ali Yıldırım Sezer, başta Başkan Tahir Büyükakın olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür etti.

DEĞİRMENDERE İLE HALIDERE BİRLEŞTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın ise konuşmasına, son yıllarda bölgede çok ciddi hizmetleri hayata geçirdiklerini belirterek başladı. Halıdere bağlantı yolu, aquapark, Antikkapı ve son olarak kayık çekek yeri ile birlikte Değirmendere’ye değer katmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Tahir Büyükakın, bölgedeki yatırımları kompleks bir şekilde düşündüklerini belirtti, “Bizim yaptığımız işlerin birçoğu birbiriyle bağlantılı. Bütün bunları detaylı bir şekilde düşünmek, her bir parçayı doğru yere yerleştirmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi’ne adeta gözleri gibi baktıklarının altını çizerek, “Bir taraftan denizi temizliyoruz öbür taraftan da kirlenmemesi için tedbir alıyoruz. Denizdeki çamuru temizlemek için 150 milyon dolar bütçeli bir proje yürütüyoruz. Arıtma tesislerini çalıştırıyoruz. İSU’nun sadece arıtma tesislerinin elektriğine ödediği para yıllık 700 milyon lira. Bu fatura ile birilerine şirin gözükecek bir şeyler yapabilirdik. Kısa vadede güzel görünür, insanların beğenisini kazanırdık. Ama uzun vadede deniz yok olmaya devam edecekti. Bugün geldiğimiz noktada balıkçı arkadaşlarımız balık popülasyonunun ve türünün arttığını söylüyorlar” dedi.