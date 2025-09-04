Bakan Yumaklı Bayburt Valiliği önünde yapılan karşılama sonrası Bayburt Valiliğini ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan İbrahim Yumaklı, daha sonra Vali Eldivan’dan ilimizin genel durumu ile yürütülen proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Eldivan, ilimizde yürütülen projelere vermiş olduğu desteklerden dolayı Bayburt Valisi Mustafa Eldivan Bakan Yumaklı’ya teşekkür etti.

Bakan Yumaklı, ilk olarak Bayburt Valiliğini ziyaret etti. Valilik Şeref defterini imzalayan Yumaklı, ardından valilik makamında il protokolüyle basına kapalı görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Yumaklı, şehit Serkan Saka’nın ailesini evinde ziyaret ettikten sonra, sivil toplum kuruluşlarıyla Bamsı Beyrek Seyir Terası’nda düzenlenecek akşam yemeğinde bir araya gelerek, Bayburt programını tamamlayacak.