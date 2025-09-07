Bursa Yenişehir’in kurtuluşunun 103’ncü yıl dönümü, etkinliklerle kutlandı. Programda konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Bugün bizlere düşen görev, 103 yıl önceki ruhu yeniden yaşatmaktır” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Kaymakamlığı, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 103’ncü yıldönümü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Sabah saatlerinde Heykel Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan etkinlikler, kortej yürüyüşüyle devam etti. Tarihi Yenişehir Belediye Meydanı’nda sembolik olarak gerçekleştirilen Yenişehir’in kurtuluşunun sembolik canlandırmasının ardından konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Bugün, esareti reddeden, bağımsızlıktan asla vazgeçmeyen milletimizin bayramıdır” dedi.

‘YENİŞEHİR’İN YİĞİT EVLATLARI’

105 yıl önce 1920’de Yunan işgal kuvvetlerinin Yenişehir’i işgal ettiğini hatırlatan Başkan Ercan Özel, “ Tam iki yıl boyunca bu topraklarda zulüm yaşandı, hürriyetimiz elimizden alınmak istendi. 105 yıl önce düşman bu topraklara ayak bastığında, Yenişehir’in yiğit evlatları ayağa kalktı. Unuttukları en önemli şey; Türk Milleti’nin tarih boyunca esareti hiçbir zaman kabul etmemiş olmasıydı. Anadolu'nun çelikten iradesi, ezelden beri hür yaşamış bir milletin isyan çığlığı, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın yaktığı istiklal ateşiyle birleşen Anadolu'nun çelikten iradesi, Yenişehir'in ufkunda bir şimşek gibi çaktı! ‘Bu topraklar bizim, bu bayrak bizim, bu vatan bizim!’ dediler! Ve imanla, cesaretle, vatan aşkıyla büyük bir destan yazdılar” diye konuştu.

‘OMUZ OMUZA DAHA GÜÇLÜ YENİŞEHİR’

“Bugün o kahramanların torunları olarak bizler bu meydandayız” diyerek sözlerine devam eden Başkan Ercan Özel, konuşmasına şöyle devam etti: “Başımız dik, alnımız ak, yüreğimiz ise gururla dolu! 6 Eylül 1922’de, aziz ordumuzun kahramanca mücadelesiyle Yenişehir’imiz yeniden hürriyetine kavuştu. O gün, iki yıl süren esaretin ardından, özgürlüğün güneşi bu topraklarda bir daha batmamak üzere doğdu. Biraz önce canlandırdığımız o sahneler, bir tiyatro değil. 103 yıl önce bu topraklarda yaşananların bir anlık yankısıdır. Bugün, o kahramanları ve onların bıraktığı mirası anarken, bizler de onların emanetine sahip çıkma sorumluluğunu üstleniyoruz. Bu kutsal görevi bugün, üretimle, kültürümüzle, dilimizle, birlik ve beraberliğimizle sürdürüyoruz. Bugün bizlere düşen görev, 103 yıl önceki ruhu yeniden yaşatmaktır! Birlik olacağız, kardeş olacağız, omuz omuza daha güçlü bir Yenişehir, daha aydınlık bir Türkiye inşa edeceğiz! Gelin, 103 yıl önce olduğu gibi bugün de el ele, omuz omuza, gönül gönüle yürüyelim. Hep birlikte daha güçlü bir Yenişehir, daha aydınlık bir Türkiye için çalışalım.”

Başkan Ercan Özel’in konuşmasının ardından sela okundu. Daha sonra Selimiye ve Kıblepınar Şehitlikleri ziyaret edildi.