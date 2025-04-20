Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, Grekoromen Güreş Takımı ile yabancı sporcuların yer aldığı kampı ziyaret ederek şampiyon sporculara moral oldu, motivasyon aşıladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, Grekoromen Güreş Takımı ve yabancı sporcuların katıldığı eğitim kampını ziyaret ederek sporculara moral verdi.

9-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen kampa, İsveç, Yunanistan, Almanya’dan sporcular ile İstanbul ve Hendek’ten kulüpler dahil 180 sporcu katıldı.

Başkan Zengin, dostluk maçlarının yapıldığı kampta antrenörlerden bilgi aldı ve sporun evrensel diline vurgu yaparak, “Spor, farklı kültürleri birleştirir; rekabetin yanı sıra dostluk, saygı ve dayanışmayı teşvik eder. Bu kamp, toplumsal kaynaşma ve ortak hedeflere ulaşma ruhunu güçlendirdi. Sporun birleştirici gücü, dünyayı daha huzurlu kılabilir.” dedi.