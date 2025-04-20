Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Rus yazar Nikolay Gogol’un 1836’da kaleme aldığı klasikleşmiş eserlerden “Müfettiş” adlı oyunu ilk kez Konyalılarla buluşturdu. Tiyatroseverlerin büyük beğenisini kazanan oyunda, bir taşra kasabasında geçen trajikomik olaylar ele alınıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, farklı kültürlerden klasik eserleri Konyalılarla buluşturmaya devam ediyor.

Sahnelediği nitelikli oyunlara bir yenisini daha ekleyen Konya Şehir Tiyatrosu, Rus roman ve oyun yazarı Nikolay Gogol’un klasikleşmiş eseri “Müfettiş” adlı oyunu Selçuklu Kongre Merkezi’nde ilk kez sahneledi.

Yönetmenliğini Saydam Yeniay’ın yaptığı komedi türündeki oyun, izleyicilerin büyük beğenisini kazanırken, sahne performansı, oyunculuklar ve mizahi dil alkış topladı.

YOZLAŞMIŞ BÜROKRASİNİN TRAJİKOMİK HİKAYESİ

Nikolay Gogol’un 1836 yılında kaleme aldığı “Müfettiş”, Çarlık Rusyası’nda taşra kasabasında geçen trajikomik olayları konu ediniyor. 2 perde ve 130 dakikadan oluşan oyunda; kasabaya geleceği duyurulan bir müfettişin haberi, bölgedeki yozlaşmış bürokratik yapıyı altüst etmesi anlatılıyor.

Oyun, 20 Nisan Pazar günü saat 19:00’da Selçuklu Kongre Merkezi’nde ikinci kez sahnelenecek.