Mehmet Şengeldi Bireysel Akademi meyvelerini vermeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Türk ve Bursa futboluna önemli katma değerler sağlayan başarılı teknik adam Mehmet Şengeldi'nin genç yeteneklere fırsat sunduğu Mehmet Şengeldi Bireysel Akademi'de çalışmalar karşılığını bulmaya başladı.

Yaklaşık 1 yıldır Mehmet Şengeldi Bireysel Akademi'de düzenli olarak eğitim alan yetenekli sporcu Sami Yusuf Türkoğlu, Bursa'yı 2'nci Lig'de temsil eden Karacabey Belediyespor Akademi Takımı'na transfer oldu.

2007 doğumlu olan ve kanat forvet olarak görev yapan Türkoğlu'na başarılar dileyen Mehmet Şengeldi sosyal medya hesabından kendisini tebrik ederken, "Yolun açık olsun inşallah evlattt!!" ifadesini kullandı.