Ticaret Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 988 yeni personel alacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı ailesini genişlettiklerini belirten Ömer Bolat, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirmek üzere 988 yeni personel alımı gerçekleştireceklerini açıkladı.

Bakan Bolat, söz konusu personelin 865'inin sözleşmeli, 123'ünün de kadrolu olacağının belirterek, "Muayene memurundan gümrük muhafaza memuruna, mühendisten kaptana kadar birçok alanda yeni çalışma arkadaşlarımızı bekliyoruz." dedi.

200'ü muayene memuru, 550'si gümrük muhafaza memuru, 30'arı mühendis ve büro personeli, 20'si gemi adamı, 35'i destek personeli-şoför olmak üzere toplam 865 sözleşmeli personel, 50'si tüketici hakem heyeti raportörü, 30'u ambar memuru, 13'ü kaptan, 20'si makinist, 6'sı satış memuru ve 4'ü veznedar olmak üzere 123 kadrolu personel alınacağı öğrenildi.