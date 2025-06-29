Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar’daki orman yangını söndürme çalışmalarını yerinde inceleyerek, vatandaşlarla ve ekiplerle bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa’nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerini, Belediye Başkanı Besim Dutlulu yerinde ziyaret etti.

Karaköy, Yeniceköy, Hasköy, Çamönü, Hancılar ve Doğankaya mahallelerinde incelemelerde bulunan Dutlulu’ya, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili ve İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal eşlik etti. Yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Dutlulu, ihtiyaç ve talepleri dinledi.

“TEYAKKUZ HALİNDEYİZ, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR”

Dutlulu, yangının başlamasıyla teyakkuza geçtiklerini belirterek, “13 itfaiye aracı, 7 su tankeri, 5 iş makinesi, jeneratörler, ikram araçları ve 73 personelle müdahale ettik. Ekiplerimiz, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için gece gündüz çalıştı. Şu anda soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Özveriyle çalışan ekiplerimize ve destek veren halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Yangınla mücadelenin toplumsal bilinçle desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Dutlulu, “Anız yakmaktan, kontrolsüz ateş yakmaktan ve sigara izmaritlerini doğaya atmaktan kaçınalım. En küçük ihmal büyük felaketlere yol açabilir” uyarısında bulundu.