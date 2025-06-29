Havaların ısınmasıyla artan polen yoğunluğu, çocuklarda göz kaşıntısı, burun akıntısı ve cilt döküntüleri gibi alerjik şikayetleri tetikliyor. Göğüs ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Levent Safali, ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Göğüs ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Levent Safali, yaz aylarında polenlerin yol açtığı alerjik belirtilere dikkat çekti.

Göz kaşıntısı, burun akıntısı, hapşırık ve cilt döküntülerinin polen alerjisinin yaygın belirtileri olduğunu belirten Safali, bu şikayetlerin soğuk algınlığıyla karıştırılmaması gerektiğini vurguladı. “Soğuk algınlığında ateş ve halsizlik gibi ek semptomlar olur. Doğru tanı, gereksiz ilaç kullanımını önler” dedi.

ÇOCUKLAR ALERJİYE DAHA HASSAS

Çocukların gelişmekte olan bağışıklık sistemleri nedeniyle alerjenlere karşı daha savunmasız olduğunu ifade eden Safali, polen alerjilerinin genellikle 3 yaşından sonra ortaya çıktığını belirtti. Açık havada oyun oynayan çocukların polenlere daha fazla maruz kaldığını kaydeden uzman, sabah saatlerinde dışarı çıkılmamasını, alerji ilaçlarının düzenli kullanılmasını ve şiddetli alerjisi olanlarda maske veya koruyucu gözlük önerdi.

EV VE OKUL ORTAMINDA ALERJİ ÖNLEMLERİ

Safali, evde halı yerine yıkanabilir şilteler kullanılmasını, çarşafların 4 günde bir değiştirilmesini ve evcil hayvan temasına dikkat edilmesini tavsiye etti. Okullarda ise alerjiye neden olan etkenlerin testlerle belirlenmesi, çocukların düzenli ve acil durum ilaçlarının hazır olması, aile ve okul personelinin bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Alerjik çocukların astıma yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu belirten Safali, “Alerji şikayetleri ciddiye alınmalı ve uygun şekilde yönetilmeli” dedi. Alerji ilaçlarının güvenli olduğunu, yan etkilerinin iyi bilindiğini ve bazılarının iştah açıcı etkisiyle ebeveynler tarafından olumlu karşılandığını ekledi. Safali, alerji testlerinin kandan yaş sınırı olmadan, cilt testlerinin ise 3 yaşından itibaren yapılabileceğini belirtti.