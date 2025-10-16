Kosova Barış Gücü Komutanlığı’nı 3 Ekim'de İtalya’dan devralan Türkiye, Komutan Yardımcılığı görevini 17 Ekim Cuma günü İtalya’ya devredecek.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin 3 Ekim 2025 itibarıyla devraldığı Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevine ilişkin bir diğer görev değişimi daha gerçekleşiyor.

Türkiye’nin yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü KFOR Komutan Yardımcılığı görevinin, 17 Ekim 2025 tarihinde İtalya’ya devredilmesi planlanıyor.

Görev değişimiyle birlikte Türkiye, NATO bünyesindeki Kosova’daki istikrar ve barışı destekleme misyonunu KFOR Komutanı olarak sürdürecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bugüne kadar Kosova’daki barışın tesisinde önemli roller üstlenmiş ve uluslararası güvenliğe katkı sunmaya devam etmektedir.