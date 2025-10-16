Eskişehir, göçün kültürel ve insani boyutlarını sanat aracılığıyla görünür kılan anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir, göç, aidiyet ve birlikte yaşam temalarını sanatın evrensel diliyle buluşturan anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Antalya merkezli Uluslararası Kültür Sanat Göç ve Uyum Derneği (US-DER) öncülüğünde; Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ve TAKK sponsorluğunda düzenlenen “Kökler ve Kanatlar” Karma Resim ve Seramik Sergisi, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.

Panele ve serginin açılışına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Uluslararası Göç Yoluyum Kültür Sanat Derneği Başkanı Tecelli Sercan Sırma, resim ve seramik sanatçıları ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergi açılışından önce düzenlenen panelin moderatörlüğünü Erol Esen yaptı. Panelde, Prof. Dr. Rabia Karakaya Polat göç ve birlikte yaşam konusundaki kapsamlı sunumunu gerçekleştirdi. Onu takiben Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel, göç ve uyumun önemi ile bu sürecin gereklilikleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Panelin sonunda ise, zaman elverdiği ölçüde göçmen sanatçılardan bazıları kendi göç hikâyelerini, beklentilerini ve sanata yansıyan duygularını katılımcılarla paylaştı.

Sergide konuşan US-DER Başkanı Tecelli Sercan Sırma, Türkiye’de ilk kez bir belediye ile sivil toplum kuruluşunun iş birliğiyle göç konusunun sanatla işlendiğini vurgulayarak, “Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Sanatın barışçıl diliyle göçün yarattığı insani ve kültürel dönüşümü görünür kılmak istiyoruz” dedi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, göçün yalnızca fiziksel bir hareket değil, bir yaşam biçiminin taşınması olduğunu belirterek, “Sanatçılar iç dünyalarını görünür kılıyor. Bu sergideki her eser, göçün sessiz çığlığına bir ses oluyor” ifadelerini kullandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, göçün sadece ekonomik ve siyasi bir mesele değil, aynı zamanda kültürel bir zenginlik olduğunu vurgulayarak, “Göçle gelenler bize bir yaşam biçimi, bir kültür getiriyor. Bu sergi, göçün değerini ve katkısını sanatla anlatıyor” dedi.

Cumhuriyetimizin 102. yılı anısına gerçekleşen bu özel sergi, farklı disiplinlerden sanatçıların eserleri aracılığıyla göçün bireyler ve toplumlar üzerindeki etkilerini görünür kılmayı amaçlıyor. Sergi, “Kökler” ile geçmişi, belleği ve aidiyeti simgelerken; “Kanatlar” ile özgürlük, umut ve yeni başlangıçlara dair sanatsal bir çağrı sunuyor.

“Kökler ve Kanatlar” sergisi, hem yerel halkı hem de farklı kültürel geçmişlerden gelen bireyleri sanat aracılığıyla ortak bir zeminde buluşturmayı hedefliyor. Sergi, 30 Ekim 2025 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.