Edirne'de Yenimuhacır Ortaokulu, Floor Curling İl Birinciliği’nde Yıldız Kızlar kategorisinde il ikincisi, Yıldız Karma kategorisinde ise il dördüncüsü oldu. Belediye Başkanı Tamer Kıral, sporcuları ve emeği geçenleri kutladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen Floor Curling İl Birinciliği yarışmasında Yenimuhacır Ortaokulu öğrencileri büyük bir başarıya imza attı.



Yıldız Kızlar kategorisinde il 2.’si olan okul, Yıldız Karma kategorisinde de il 4.’lüğü elde etti.

Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada başarılı öğrencilere tebriklerini iletti.

Başkan Kıral, “Bu anlamlı başarıda emeği geçen tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Sporun birleştirici gücüyle, disiplinli çalışmanın ve takım ruhunun güzel bir örneğini sergileyen gençlerimizle gurur duyuyoruz. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum!” dedi.

Başkan Kıral’ın mesajı, hem öğrenciler hem de aileleri tarafından sevinçle karşılandı.

Yenimuhacır Ortaokulu’nun bu başarısı, ilçede eğitime ve spora verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.