Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ, BURULAŞ ve bağlı şirketlerin çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlaştı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan Bayramı öncesinde Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla bayramlaşma töreninde buluştu.

Büyükşehir Belediye Binası tören alanındaki programda konuşan Başkan Mustafa Bozbey, herkesin sağlıklı, mutlu ve güzel bir bayram geçirmesini diledi. Bugüne kadar yapılan hizmetlere katkı sunan tüm çalışanlara teşekkür eden Başkan Bozbey, “Biz bir aileyiz. Yönetiminden idari mekanizmasına kadar bütün arkadaşlarımız bu kurumun çalışanı ve temsilcisidir. Birbirimizle proje paylaşarak, ortak akılla o projenin doğruluğunu sorgulayarak ve uygulayarak bu kente hizmet edeceğiz. Her bir çalışma arkadaşım benim için kıymetlidir. Nice bayramlarda hep beraber güzellikler içerisinde buluşmayı diliyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun” dedi.

Başkan Mustafa Bozbey, konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve belediye personeliyle tek tek bayramlaştı. Başkan Mustafa Bozbey daha sonra Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketler ve Kent Konseyi çalışanları, BUSKİ Ana Binası’nda BUSKİ personeli ve BURULAŞ Hizmet Binası’nda BURULAŞ personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı. Bursa’ya hizmet yolunda emek veren tüm mesai arkadaşlarına özverili çalışmaları için teşekkür eden Başkan Bozbey, Bursalıların ve tüm İslam âleminin de Ramazan Bayramı’nı kutladı.