Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal destek uygulamaları kapsamında anne ve bebeğine sağladığı doğum yardımı, bebek çantası, bebek maması, bebek bezi ve aile taksi olmak üzere 5 farklı yardım dar gelirli ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin, il sınırları içerisinde yeni doğum yapan anne ile bebeklerinin öncelikli ihtiyaçlarını karşılayan “doğum yardımı, bebek çantası, bebek maması, bebek bezi ve aile taksi” projelerinden oluşan 5’i 1 yerde destek büyük takdir topluyor. Özellikle bebek bekleyen dar gelirli ailelerin bir nebze de olsa masraflarını karşılayan desteklere müracaatlar www.denizli.bel.tr adresinden yapılabiliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının organize ettiği sosyal destek projelerinin şartlarına da yine www.denizli.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

DOĞUM YARDIMI

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu’nun yeni doğum yapan annelere 1 çeyrek altın tutarında söz verdiği maddi destek miktarı Temmuz 2024’te 4 bin TL olarak başladı. İlk olarak 5 bin TL’ye çıkartılan destek ekonomik şartların her geçen gün kötüleşmesi üzerine kısa süre önce 7 bin TL’ye yükseltildi. Dar gelirli ailelere verilen yardım 1 Nisan 2024’ten sonra yeni doğum yapan annelere veriliyor.

BEBEK ÇANTASI

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kent sınırları içerisinde ikamet eden 0-3 aylık bebek sahibi dar gelirli ailelere vereceği bir diğer destek ise bebek çantası oldu. İçerisinde, bebeğin öncelikli ihtiyaçları arasında bulunan biberon, ateş ölçer, bebek şampuanı, bebek bezi, 5’li zıbın takımı ve bebek bakım setinin bulunduğu çanta annelerin imdadına yetişiyor.

BEBEK MAMASI

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelere nefes aldırmayı hedeflediği bir diğer uygulama da 0-2 yaş aralığında çocuğu olan annelere iki ayda bir mama desteği projesi oldu. Sadece Denizli’de ikamet eden ailelere verilen destek, anne sütü kesilen veya anne sütü yetersiz olan bebeklere, aile hekimlerinden alınacak rapor ile belgelendirmesi şartıyla sağlanıyor.

BEBEK BEZİ

Denizli Büyükşehir Belediyesinin yeni çocuk sahibi olan dar gelirli ailelere vereceği bir diğer destek ise bebek bezi projesi oldu. Ekonomik sıkıntılardan dolayı durumu iyi olanlara dahi büyük külfetler getiren bebek bezi desteği, Denizli il sınırları içerisinde yaşayan dar gelirli ailelerin 0-2 yaş aralığındaki bebeklerine veriliyor.

AİLE TAKSİ

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ilk kez gerçekleştirdiği Aile Taksi projesi başvuruları sürüyor. Proje kapsamında Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde yaşayan anne ve anne adaylarına hamileliğin 25'inci haftasından başlayarak doğumdan sonraki 3'üncü ay sonuna kadar Aile Sağlığı Merkezinde yapılacak kontrolleri için araç desteği sağlanıyor.