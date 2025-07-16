Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ‘Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’, çocukların doğayı ve bilimi yakından tanıması için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.MERSİN (İGFA) - Cumhuriyet’in 100. yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Mercan Bilim Merkezi; kısa sürede 150 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamasının yanı sıra, yaz tatilinde açılan atölyelerle de adeta bir okul görevi üstlendi.

Çocuklar bilim ve doğa bilinciyle büyüsün diye her ayrıntısı düşünülen Mercan’da, ‘Minik Mucitler, Robotik Kodlama ve Yaz Okulu’ atölyeleri yaz tatili boyunca faaliyete başladı. “Keşfet, öğren ve üret” diyerek yola çıkan Mercan Bilim Merkezi, Türkiye’de iklim ve çevre temalı ilk ve tek bilim merkezi olma unvanını da koruyor. Eğlenceli ve öğretici etkinlikleriyle yaz tatilini daha da keyifli hale getiren merkez, çocukları eğitici bir keşif yolculuğuna çıkarıyor.

Hem görsel hem de deneyimsel içeriklerle öğrendiklerini bu merkezde pekiştiren öğrenciler, inceledikleri alanlar ile ilgili farklı atölye çalışması yapma şansı da yakalıyor. Atölyeler sayesinde çocuklar; iklim değişikliği, çevre kirliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, küresel ısınma ve biyoçeşitlilik gibi konularda farkındalık kazanmanın yanı sıra, robotik kodlamayı da öğrenerek çağı yakalıyor.

Ezici: “Yaz okulumuz 3 farklı atölye programıyla hayata geçti”

Okulların tatile girmesiyle Yaz Okulu programlarının başladığını duyuran Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şefi Duygu Ezici, “Yaz okulumuz 3 farklı atölye programıyla hayata geçti. Bunlardan ilki robotik kodlama. Bu atölyede ilkokul çağındaki çocuklara oyun tasarımı eğitimleri veriliyor. Ortaokul grubu öğrencilerimiz ise Arduino ile kodlama ve yazılım öğreniyorlar. Ayrıca Minik Mucitler Atölyemiz var. Bu atölyemizde öğrencilerimize, bilim merkezimizin temalarını tanıtıyoruz. ‘Eğitim küçük yaşta başlar’ diyerek; iklim ve çevre, sıfır atık, geri dönüşüm gibi konularda etkinlikler yapılıyor. Yaz Okulu’nda ise çocuklarımıza, bütün atölyelerimizin harmanlanmış halini sunuyoruz. İklim ve çevre, deniz canlıları, fen bilimleri, astronomi ve uzay ile afet eğitimi veriyoruz” diyerek, 2 hafta süren programın haftada 2 gün olduğunu belirtti.