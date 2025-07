Bursa Nilüfer Belediyesi, çocukların yaz akşamlarını daha keyifli hale getiriyor. Her yıl gerçekleştirilen açık havada sinema etkinliği bu yıl 28 Temmuz akşamı başlıyor. 1 ay boyunca her gün farklı bir mahallede Ters Yüz 2, Ördeklerin Göçü, Moana 2 filmleri çocuklarla buluşacak.BURSA (İGFA) - Çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi için spordan sanata birçok etkinlik gerçekleştirilen Nilüfer Belediyesi, çocuklara açık havada sinema etkinliği düzenliyor. Bir ay boyunca her akşam bir mahallede yapılacak etkinliklerde çocukların severek takip ettiği Ters Yüz 2, Ördeklerin Göçü, Moana 2 filmleri gösterime sunulacak. Ücretsiz olarak gösterilecek filmlerde çocuklar arkadaşları ve aileleri ile keyifli vakit geçirebilecekler.

İlk olarak saat 21.00’de Ters Yüz 2 filmi, 28 Temmuz Pazartesi Görükle Mahallesi’ndeki hizmet binası önünde gösterilecek. Ardından, 29 Temmuz Salı Ertuğrul Mahallesi pazar alanı, 30 Temmuz Çarşamba İhsaniye Mahallesi Nilüfer Belediyesi Halk Evi önü, 31 Temmuz Perşembe Yaylacık Mahallesi otobüs durakları, 1 Ağustos Cuma Üçevler Kütüphane önü pazar alanı, 2 Ağustos Cumartesi Çamlıca pazar alanı, 4 Ağustos Pazartesi Balat Mahallesi Meteor Balat Kültürevi, 5 Ağustos Salı 30 Ağustos Mahallesi pazar alanı, 6 Ağustos Çarşamba Ataevler Mahallesi pazar alanı, 7 Ağustos Perşembe Akçalar Pazar alanında çocuklarla buluşacak.

Ördeklerin Göçü filmi ise saat 21.00’de, 9 Ağustos Cumartesi günü 23 Nisan Mahallesi yeni park, 11 Ağustos Pazartesi Cumhuriyet Mahallesi pazar alanında, 12 Ağustos Salı günü Demirci Mahallesi pazar alanında, 13 Ağustos Çarşamba Karaman Mahallesi pazar alanı otoparkı, 14 Ağustos Perşembe 29 Ekim Mahallesi spor parkında, 15 Ağustos Cuma Balkan Mahallesi pazar alanında, 16 Ağustos Cumartesi Kültür Mahallesi pazar alanında, 18 Ağustos Pazartesi Doğanköy Mahallesi çok amaçlı salon önünde izlenime sunulacak.

Moana 2 ise saat 20.30’da 19 Ağustos Salı Dumlupınar Mahallesi Motormeşeler Parkı’nda, 20 Ağustos Çarşamba Barış Mahallesi pazar alanında, 21 Ağustos Perşembe Beşevler Mahallesi pazar alanında, 22 Ağustos Cuma Altınşehir Mahallesi kapalı pazar alanında, 23 Ağustos Cumartesi Esentepe Mahallesi pazar alanında, 25 Ağustos Pazartesi Kızılcıklı Mahallesi pazar alanında, 26 Ağustos Salı Kurtuluş Mahallesi pazar alanında, 27 Ağustos Çarşamba Minareliçavuş Mahallesi pazar alanında, 28 Ağustos Perşembe 19 Mayıs Mahallesi pazar alanında gösterilecek.