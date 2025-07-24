Sakarya Büyükşehir Belediyesi, son zamanlarda meydana gelen yangınlar ve Eskişehir’de yangına müdahale esnasında şehit düşen 10 orman görevlisinin ardındandüzenleyecekleri tüm etkinlikleri iptal etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada planlanan tüm sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Son zamanlarda hem şehrimizde hem de ülkemizin genelinde süren yangınlar yüreğimizi yakmaktadır. Bununla birlikte geçtiğimiz gün itibariyle Eskişehir’den gelen 10 orman şehidimizin acı haberiyle birlikte yaşadığımız acılar kat be kat artmıştır. Bu sebeple Büyükşehir Belediyesi olarak planladığımız tüm sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.