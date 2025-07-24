Son 30 yılda binlerce öğrencinin lisans ve üstü eğitimlerine önemli katkılar sunan Bayburt Vakfı, destek verdiği öğrenci sayısını artırmayı hedefliyor.

Başkanlığına Yetkin Çavdar’ın seçilmesiyle birlikte yeni yönetim kurulu üyeleri ile radikal kararlar alan Bayburt Vakfı, Bayburt merkezde iş insanlarını ziyaret ederek çalışmalarını anlatıyor, herkesin bu çalışmaların bir parçası olması yönünde çağrılar yapıyor.

Son iki yıla kadar çok az miktarlarda 700 öğrenciyi bulan burslu öğrenci sayısı, Yetkin Çavdar ve yeni yönetimin göreve gelmesiyle birlikte azaldı. Bayburt Vakfı burs vereceği öğrenciler için birçok kriter belirleyerek bu sayıyı indirirken, önceden verilen çok düşük miktarları ise en az 10 katı kadar artırarak burs desteğine bir kalite getirdi. Aynı miktarlarla hatta daha da artan burslarla çok daha fazla Bayburtlu öğrencilere ulaşmayı hedefleyen Bayburt Vakfı, Bayburt’ta iş insanlarını ziyaret ederek bu çalışmalardan bahsediyor, onları bu büyük ailenin bir parçası olmaya davet ediyor.