Malatya Büyükşehir Belediyesi, tarımın geleceğini güvence altına almak ve çiftçilerin üretim gücünü artırmak amacıyla 2024-2025 yılları arasında toplam 303 milyon TL’lik yatırımla sulama projelerini hayata geçiriyor.MALATYA (İGFA) - Şu ana kadar planlanan 18 projenin 13’ü tamamlanırken, 5 projede çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal anlamda yaptığı çalışmalarla suya yön vermeye, toprağa can olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Doğanşehir İlçesi Dedeyazı Mahallesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, proje alanında teknik ekipten bilgiler aldı. Başkan Er, bölgede yaşayan çiftçilerle de bir araya gelerek onların taleplerini ve memnuniyetlerini dinledi.

Çalışmaların tamamlandığı Dedeyazı Mahallesi’nde, yaklaşık 4.5 milyon lira proje maliyeti olan 1750 dekar tarım arazisi suyla buluştu. Proje sayesinde 200 çiftçiye doğrudan destek sağlanması hedefleniyor. Çalışmalarda 1070 metre açık kanal ve 2900 metre borulu kapalı sistem inşa edilerek suyun verimli kullanımı sağlanırken, su kaybının önüne geçilecek. Böylece hem çevre korunacak hem de sürdürülebilir tarım desteklenmiş olacak.

Doğanşehir İlçesi Dedeyazı Mahallesi’nde tamamlanan çalışmaları inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, tarımsal verimlilik ve göçün önlenmesi için yapılan çalışmanın önemine değinerek; “Malatya’mızın bereketli topraklarını suyla buluşturmak, çiftçimizin alın terine değer katmak için çalışıyoruz. Bu projeler sadece bugünün değil, geleceğimizin de yatırımıdır. İklim değişikliğiyle mücadele, kırsalda yaşamın sürdürülebilirliği, tarımsal verimlilik ve göçün önlenmesi için bu çalışmalara büyük önem veriyoruz. Yapılan çalışmalarla birlikte bölgede üretim kapasitesinin artması, ürün çeşitliliğinin çoğalması ve çiftçinin gelir düzeyinin yükselmesini hedefliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal altyapıya yönelik yatırımlarımızla Malatya’mızda kırsal kalkınmanın lokomotifi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.