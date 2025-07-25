Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları’ndaki yüzme branşında ikinci dönem sona erdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Büyükşehir Belediyespor iş birliğiyle 12 farklı branşta gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları’nda eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

Çocukların yaz tatilini sporla iç içe geçirmeleri amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulu’nda yüzme eğitimi alan minikler ikinci dönemi tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Fethiye, Mihraplı, Kestel ve Gürsu Yüzme Havuzları’nda eğitim alan 6-13 yaş aralığındaki çocuklar, dönem sonunda sertifikalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin modern tesislerinde deneyimli antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları’nda yüzme branşı üçüncü dönemi 29 Temmuz-8 Ağustos 2025, dördüncü dönemi 12-22 Ağustos 2025 ve beşinci dönemi ise 26 Ağustos-5 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek

Bursa’da tüm çocukların yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirebilmeleri için hayata geçirilen Yaz Spor Okulları’nda eğitimlerin sürdüğünü söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ailelerin çocuklarını bu faydalı kurslara yönlendirmelerini tavsiye etti.