Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 14 Temmuz 2025’te tahliye olduğu “Kent Uzlaşısı” davasıyla ilgili bazı medya organlarında yer alan “terör dosyasından tahliye, yolsuzluk dosyasından tutuklu” iddialarını yalanladı. Özer, hakkında rüşvet veya yolsuzluk suçlaması bulunmadığını, ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla açılan soruşturmanın da asılsız olduğunu belirttiİSTANBUL (İGFA) - Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kendisi hakkında bazı basın organlarında ve yorumcular tarafından yayılan yanıltıcı bilgilere yanıt verdi.

30 Ekim 2024’te “düzmece bir dosya” ile gözaltına alındığını ve jet hızıyla tutuklandığını ifade eden Prof. Dr. Özer, bu süreçte yerine kayyım atandığını belirtti.

İlk dosyanın boş çıkması üzerine, 17 Ocak 2025’te başlatılan Beşiktaş Belediyesi operasyonuna Esenyurt Belediyesi’nin de dahil edildiğini söyledi.

“RÜŞVET VE YOLSUZLUK İDDİASI YOK”

Prof. Dr. Ahmet Özer, 20 Ocak 2025’ten bu yana tutuklu bulunduğu ikinci dosyada “rüşvet” ya da “yolsuzluk” iddiasının söz konusu olmadığını vurguladı.

Soruşturmanın “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla açıldığını, ancak bu iddianın kendisiyle ilgisinin bulunmadığını belirten Özer, “Belediye başkanının ihalelerle ilgili hukuki ve fiili sorumluluğu yoktur, imza yetkisi de yoktur. Dosyada aleyhime bir beyan, iddia veya isnat bulunmamaktadır. İhaleye fesat karıştırma iddialarını tümüyle reddediyorum” dedi.

“10 PERSONEL HAKSIZ YERE TUTUKLU”

Esenyurt Belediyesi’nden 10 personelin de aynı iddialarla aylardır haksız ve hukuksuz şekilde tutuklu olduğunu ifade eden Özer, ilk dosyadaki “terör örgütü üyeliği” suçlamasının asılsız çıkması sonrası, ikinci bir tutuklama kararının gerekçesiz ve haksız bir şekilde alındığını savundu.

Söz konusu ihalede yer teslimi, onay, hakediş ve ödemelerin kayyım yönetimi tarafından yapıldığını belirten Özer, hukukun tecelli edeceğine inandığını söyledi.

En yakın zamanda hukukun tecelli ederek özgürlüğüne kavuşacağına olan inancını dile getiren Özer, “Kimi kasten, kimi bilgi eksikliği nedeniyle hakkımda yanlış beyanlarda bulundu. Bu açıklamayı, yanıltıcı bilgileri düzeltmek için yapmak zorunda kaldım” ifadelerine yer verdi.