Çayırova Belediyesi, sıfır atık çalışmaları kapsamında önemli bir hizmeti devreye aldı. Akse Mahallesi’nde bulunan kapalı semt pazarının karşısında açılan ‘Atığın Sıfır Noktası’yla Çayırovalılar, hem geri dönüşüme katkı sağlayacak hem de sürpriz hediyeler kazanacak.KOCAELİ (İGFA) - Sürdürülebilir bir gelecek ve temiz bir Çayırova için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Çayırova Belediyesi, atık oluşumunu en aza indirebilmek ve atıkların kaynağında toplanıp, geri dönüştürülmesini sağlamak amacıyla bir hizmeti daha devreye aldı.

Akse Mahallesi, Akse Kapalı Semt Pazarı karşısında kurulan ‘Atığın Sıfır Noktası’nda Çayırovalı ilçe sakinleri, getirdikleri geri dönüştürülebilir atıklarla birlikte puan kazanarak, sürpriz hediyelere ulaşma imkanına sahip olacak. Pilot uygulama olarak ilk olarak Akse Mahallesi’nde başlayan ‘Atığın Sıfır Noktası’ çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilçe sakinlerine hizmet vermeye başladı.

İlçe sakinleri, geri dönüştürülebilir atıklarını ‘Atığın Sıfır Noktası’na getirmesiyle beraber, getirdikleri atıklar alanda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince tartılacak ve karşılığı kadar puanı atık getiren kişinin sistemine işlenecek.

KAĞITTAN, ELEKTRONİK ATIĞA KADAR

Atığın Sıfır Noktası Projesi kapsamında, Çayırovalı ilçe sakinleri, Akse Mahallesi’nde yer alan alana; kağıt, karton, cam, plastik, metal, atık pil, bitkisel yağ ve elektronik atıklarını getirdikten sonra, getirdikleri atıkların cinsine göre kilogram başına puan kazanacak ve bu puanlarla diledikleri hediyeyi alabilecekler. Uygulamanın, kısa sürede ilçenin diğer noktalarında da hizmete alınması hedefleniyor.

ATIĞI GETİR, PUANI KAZAN

Atığın Sıfır Noktası’nda belirlenen ödül sistemine göre kilogram başına Çayırovalı ilçe sakinleri şu puanları kazanabilecek; atık pil-kilogram başına 1 puan, bitkisel atık yağ-kilogram başına 5 puan, cam-kilogram başına 1 puan, elektronik atık-kilogram başına 3 puan, kağıt/karton-kilogram başına 3 puan, karışık ambalaj-kilogram başına 2 puan, metal-kilogram başına 4 puan ve plastik-kilogram başına 3 puan.

Öte yandan, Atığın Sıfır Noktası’nda, geri dönüşüme ve sürdürülebilirliğe katkı sunan Çayırovalıları birçok ödül bekliyor. Belirlenen puanlama sistemine göre ilçe sakinleri, getirdikleri atıkların ardından; sosyal tesisler yemek fişi, bitki toprağı, satranç takımı, futbol, basketbol ve voleybol topu, toz deterjan, bardak termos, çelik çay termosu, Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı forması, kamp sandalyesi, powerbank, okul çantası, akıllı çocuk saati, çocuk bisikleti ve tablet gibi ödülleri kazanabilecek.