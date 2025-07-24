Mardin, kavurucu sıcakların etkisi altında zor günler geçirirken, termometreler 52 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar aşırı sıcaklardan bunalırken, meteoroloji uzmanları, sıcak hava dalgasının özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olduğunu özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.MARDİN (İGFA) - Sıcaklıkların rekor seviyelere ulaştığı Mardin ve çevresinde, sokaklar adeta boşaldı.

Vatandaşlar, serinlemek için gölgelik alanlara ve klimalı mekânlara sığınırken, bazı mahallelerde yaşanan elektrik kesintileri, sıcağın etkisini daha da artırıyor.

Meteoroloji yetkilileri, 25-26 Temmuz tarihlerinde sıcaklıkların pik yapacağını ve bazı bölgelerde 50 dereceyi aşabileceğini ifade etti.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARILAR

Uzmanlar, “Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı, bol su tüketilmeli ve su tasarrufuna dikkat edilmeli” uyarısında bulundu.

Mardin Valiliği ve yerel yönetimler, sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları bilgilendirmek için çalışmalarını sürdürürken, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde de yüksek seyretmesi beklenirken, uzmanlar serin saatlerde dışarı çıkılması ve hafif giysilerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.