Bursa’nın daha güçlü bir altyapıya sahip olması için 17 ilçede çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesinin de sağlıklı bir altyapıya kavuşması için kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapımlarına devam ediyor.BURSA (İGFA) – Bursa’nın daha sağlıklı ve dirençli altyapıya kavuşması için gece gündüz demeden mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ile Yenişehir’de altyapı iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BUSKİ ekipleri, Hıdırbali ve Gündoğan mahallelerindeki toplam 1800 metre kanalizasyon hattı ve 500 metre yağmursuyu hattı çalışmalarını büyük oranda tamamlarken, Yenişehir ilçesindeki muhtelif mahallelerde de 8 kilometre kanalizasyon hattı ve 2 kilometre yağmursuyu hattı yapımı planlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 17 ilçenin tamamında altyapıyı güçlendirme çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi. Bursalıların daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir çevrede yaşamasını hedeflediklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, “17 ilçede olduğu gibi Yenişehir ilçesinin de güçlü bir altyapıya kavuşması için yoğun çaba harcıyoruz. Altyapısı güçlü bir kent, geleceğe güvenle bakar. Bu anlayışla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Her ilçemize ve mahallemize eşit hizmet götürmeye devam edeceğiz” dedi.

Gündoğan Mahallesi Muhtarı Ömer Alefli, mahallesinde devam eden kanalizasyon ve yağmursuyu hattı çalışmaları nedeniyle Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Hıdırbali Mahallesi Muhtarı Züleyha Beysel ise uzun yıllardır devam eden altyapı sorunlarının mahallede ciddi sıkıntılara yol açtığını ifade etti. Yaptıkları başvuru sonucu Büyükşehir Belediyesi’nin bölgeye hızlı bir şekilde müdahale ettiğini anlatan Beysel, çalışmalardan dolayı Başkan Mustafa Bozbey’e ve BUSKİ’ye teşekkür etti.