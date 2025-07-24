ABD’nin Denver kentinde, Work and Travel programıyla gelen 21 yaşındaki ODTÜ öğrencisi Salih Koç, bisiklet yolunda yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti. Projenin askıya alındığı bisiklet yolu için ihmaller tartışılıyor.abdpost.com / ABD (İGFA) - ABD’nin Denver kentinde, Work and Travel programıyla Türkiye’den gelen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uzay ve Havacılık Mühendisliği öğrencisi 21 yaşındaki Salih Koç, trajik bir trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Pazartesi akşamı Tejon Caddesi ile West 38th Avenue kesişiminde bisikletiyle ilerlerken bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybeden Koç’a çarpan 28 yaşındaki sürücü Jonathan Jarabek, kazadan sonra kaçtı ancak kısa süre içinde gözaltına alındı.

PROJE ASKIDA KALDI, İHMALLER GÜNDEMDE

Denver Ulaşım ve Altyapı Dairesi (DOTI), 2021’de Tejon Caddesi’nde park alanlarını kaldırarak bisikletlileri araç trafiğinden ayıracak fiziksel bariyerler içeren bir proje hazırlamıştı.

Ancak yerel işletmelerin park yeri kaybına itiraz etmesi üzerine proje durdurulmuş ve sonunda tamamen rafa kaldırılmıştı. Denver Bisiklet Lobisi’nden David Chen, kazayı “yönetsel başarısızlık” olarak nitelendirerek, “Dört yıl önce konuşulan bu proje hayata geçirilseydi, bu ölüm önlenebilirdi” dedi.

SALİH KOÇ’UN HAYALİ YARIM KALDI

2004 doğumlu Salih Koç, ODTÜ’de Uzay ve Havacılık Mühendisliği öğrencisiydi. Yaz aylarında Work and Travel programıyla Austin, Texas’a çalışmak için gelen genç, tatil amacıyla Denver’ı ziyaret etmişti. Yaşanan kaza, Koç’un hayallerini yarım bırakırken, bisiklet yolu güvenliği konusundaki ihmaller tartışmaları da alevlendirdi.