Atatürkçü Düşünce Derneği, ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın Türkiye’ye yönelik açıklamalarını protesto etmek için Ankara’da siyah çelenk bırakarak Dışişleri Bakanlığı’nı göreve çağırdı.BURSA (İGFA) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bursa Şubesi yönetimi ve Gençlik Kolları, 19 Temmuz 2025’te Anıtkabir ve ADD Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Aynı gün, Genel Merkez’in ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ı protesto etmek için düzenlediği siyah çelenk bırakma eylemine katıldı.

ADD Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, Genel Yönetim Kurulu, Gençlik Kolları ve Şube Başkanları ile birlikte ABD Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaparak Barrack’ı kınadı. Bozkurt, Barrack’ın Türkiye’nin devlet düzeni ve millet yapısına yönelik açıklamalarını “hadsizlik” olarak nitelendirerek, “Türkiye’nin Washington Büyükelçisi ABD için eyalet sistemi öneremezken, ABD Büyükelçisi Türkiye için Osmanlı düzeni önerecek kadar haddini aşıyor. Barrack, PYD’nin PKK’nın, SDG’nin ise PYD’nin uzantısı olduğunu itiraf ederek küstahça konuşuyor” dedi.

Bozkurt, Barrack’ın “persona non grata” ilan edilerek ülkesine gönderilmesini talep etti.

“EMPERYAL TUZAĞA KARŞI UYARI”

Bozkurt, Türkiye’nin üniter yapısı, laiklik ve Türk Milleti tanımından taviz veremeyeceğini vurgulayarak, “361 şubemiz, 41 temsilciliğimiz ve 250 bin üyemizle yetkilileri uyarıyoruz: Türk Milleti’nin onurunu zedeleyecek, şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak kararlardan kaçının. Anayasa’ya sadık kalın” çağrısında bulundu.

ADD, emperyal tuzaklara karşı tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini savunduğunu belirten Bozkurt, eyleme katılan üyelere ve güvenliği sağlayan Türk Polisi’ne teşekkür ederek, millete barış ve huzur diledi.