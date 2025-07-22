Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi’nde önemli ilerleme sağlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi’ndeki canlılığı daha da artıracak dev çevre projesinde bugüne kadar toplam 170 hektar alan dip çamurundan arındırıldı.

2. ETAP ÇALIŞMALARI HIZ KESMİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü “İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi’nde” 2. etap çalışmaları son hızla devam ediyor. İzmit Körfezi’nin ekolojik geleceği açısından hayati rol üstlenen proje kapsamında temizlenmesi hedeflenen 468 hektarlık alanın 1.etap çalışmalarında 125 hektarlık alan temizlenmişti. Devam eden 2. etap çalışmalarında ise bugüne kadar 45 hektar alan temizliği tamamlandı. Böylece projenin startından bugüne kadar yapılan çalışmalarda toplam 170 hektar alan dip çamurundan arındırılmış oldu.

SU KALİTESİ DÜZENLİ OLARAK İNCELENİYOR

Körfez’in doğal dengesini yeniden kazanmak, deniz canlılarının yaşam alanlarını iyileştirmek ve kıyı şeridini cazibe merkezi haline getirmek amacıyla başlatılan dev çevre projesi hassasiyetle devam ediyor. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK-MAM ile birlikte su kalitesini 4 sensörle ölçerek olası kirliliklere karşı erken uyarı sistemini devrede tutarken, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’ne bağlı “Yunus S” araştırma gemisi ise biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri detaylı şekilde araştırıyor.

İZMİT KÖRFEZİ YENİDEN YAŞAMLA BULUŞTURULUYOR

Sürdürülebilir çevre yönetimi açısından örnek bir proje olan Dip Çamurunun en önemli göstergelerinden biri İzmit Körfezi çevresinde yer alan 2’si Uluslarlarası Mavi Bayrak eko etiketine sahip 13 Mavi Bayrak plajın kalitesi. Proje, bakanlık tarafından 22 maddelik eylem planı kapsamında sağlıklı deniz ekosistemi oluşturmak için kısa, ortak ve uzun vadeli stratejiler ile destekleniyor. Büyükşehir Belediyesi bu örnek projesiyle hem çevre koruma kararlılığını ortaya koyuyor hem de İzmit Körfezi’ni yeniden yaşamla buluşturuyor.

GÖZDE ÇEVRE PROJESİNE YOĞUN İLGİ

Dip Çamuru projesinin yürütüldüğü alan, akademik kurumlardan yerel yönetim temsilcilerine, basın ve medya temsilcilerinden bakanlık yetkililerine kadar geniş bir yelpazeden toplam 3 bin 500 kişi tarafından ziyaret edilerek incelendi.

Ziyaretler kapsamında katılımcılara dip çamurunun çevresel etkileri, yapılan arıtma ve iyileştirme çalışmaları ile projenin bölgesel ekosistem üzerindeki olumlu sonuçları hakkında detaylı bilgi verildi.