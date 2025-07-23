Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Yetkin Çavdar, Bayburtlu öğrenciler ve vakfa destek veren esnaflarla bir araya geldi.

Çavdar, yaptığı konuşmada vakfın 30 yılı aşkın süredir Bayburtlulara hizmet verdiğini ve yeni yönetimle birlikte bu hizmeti daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Burs Sisteminde Radikal Değişiklikler ve Şeffaflık Vurgusu

Çavdar, geçmişte burs alan birçok öğrencinin bursun Bayburt Vakfı'ndan geldiğinden habersiz olduğunu ve sadece aracı şahısları tanıdığını fark ettiklerini söyledi. Bu eksikliği gidermek için çalıştıklarını aktardı.

Burs sisteminde radikal bir karar aldıklarını belirten Çavdar, üniversite sınavında en iyi dereceyi yapan öğrencilere burs verdiklerini, burslu öğrenci sayısını 700'den 120'ye düşürdüklerini ve burs miktarını artırdıklarını ifade etti. Amaçlarının, verilen bursun öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılaması ve gelecekte Bayburt'a hizmet edecek bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı. Burs paralarının devletten geldiği ve torpil olduğu algısına da değinen Çavdar, devletten tek kuruş almadıklarını, tüm harcamaların kendi ceplerinden ve bağışlardan karşılandığını söyledi. Burs verirken 20 kriterleri olduğunu ve önceliğin başarı olduğunu, torpil ve adam kayırmanın kesinlikle olmadığını sözlerine ekledi.

Yeni Gelir Kaynakları ve Öğrenci Yurdu Projesi

Vakfa gelir sağlayarak daha fazla öğrenciye burs vermek amacıyla çalıştıklarını belirten Çavdar, Bayburt ve Trabzon'da 49 yıllığına yer kiraladıklarını bildirdi. Bayburt'taki yerin çürük raporu nedeniyle iade edildiğini ancak Trabzon'daki bina çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Trabzon'da 250-300 öğrenciye hizmet verecek olan öğrenci yurdunun önümüzdeki yıl faaliyete geçerek vakfa aylık 700 bin TL civarında gelir sağlayacağını söyledi. Yurt yapımı için bugüne kadar 15 milyon lira harcama yapıldığını ve 25 milyon liraya daha ihtiyaç olduğunu aktardı. İstanbul'da da çalışmalarının sürdüğünü ve Bayburtlu vatandaşlardan menkul-gayrimenkul bağışları için bir komisyon kurduklarını, buradan elde edilecek gelirlerle daha fazla öğrenciye burs vermeyi hedeflediklerini dile getirdi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara da yardım etmeye çalıştıklarını ancak önceliklerinin öğrencilere burs olduğunu vurguladı.