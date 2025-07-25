Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mut Zeytinyağı ve Kırkağaç Kavunu’nun Avrupa Birliği’nde (AB) tescillenerek Türkiye’nin coğrafi işaretli ürün sayısını 38’e çıkardığını duyurdu. Bakan Kacır, bu başarının üreticilerin emeği ve Anadolu’nun bereketinin bir yansıması olduğunu vurguladı.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mut Zeytinyağı ve Kırkağaç Kavunu’nun AB’de coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı. Böylece Türkiye’nin AB nezdinde tescilli coğrafi işaretli ürün sayısı 38’e ulaştı.

“ANADOLU’NUN LEZZETLERİ AVRUPA’DA TESCİLLİ”

Bakan Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi’nin önemli bir unsuru olan coğrafi işaretli ürünlerin küresel markalaşma sürecine kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, “Anadolu’nun bereketi, eşsiz lezzetlerimiz artık Avrupa’da resmen tescilli. Bu başarı; üreticimizin emeği, toprağımızın kıymeti ve medeniyetimizin mirasıdır” dedi.

Üreticiler başta olmak üzere emeği geçen herkesi kutlayan Bakan Kacır, Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TÜRKPATENT) da teşekkür etti.

AB’DE TESCİLLİ 38 ÜRÜN

Bu arada Türkiye’nin AB’de tescilli coğrafi işaretli ürünleri arasına eklenen Mut Zeytinyağı ve Kırkağaç Kavunu, bu listeye eklenen 37. ve 38. ürünler oldu.

Avrupa Birliği’nde tescilli coğrafi işaretli ürünlerimiz ise şöyle: