Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle ziyaretleri kapsamında Zafer Mahallesi sakinleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Aydın, “Biz çözüm üretmek için yola çıktık. Bunun için de ekibimizle birlikte sahadayız. Bizim tek bir derdimiz var; o da vatandaşa hizmettir” dedi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçe genelindeki mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

Mahalle sakinlerinin talep ve beklentilerini yerinde dinleyen Başkan Aydın’ın son durağı, Zafer Mahallesi oldu. Zafer Mahallesi Muhtarlık Binası önünde düzenlenen kahvaltı programına; Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın yanı sıra CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, Zafer Mahalle Muhtarı Ahmet Karaburun, çevre mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ÇÖZÜM ÜRETMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK”

Kahvaltının ardından mahalle sakinlerine hitap eden Başkan Erkan Aydın, “Mahalle ziyaretleriyle hem seçimden önce verdiğimiz sözü yerine getirmek hem de mahalleli ile bir araya gelip, yurttaşlarımızın sorunlarını ve dertlerini yerinde dinlemek istiyoruz. Göreve başlamamızın ardından bir buçuk yıla yakın bir süre geride kaldı. 5 yıl da aynı böyle hızlı geçecek. Ne kadar hızlı adım atarsak, ne kadar hızlı reaksiyon alırsak, sonuç da o kadar hızlı oluyor. Tabi ki bir takım engeller oluyor. Ama biz neden oy istedik? Çözüm üretmek için yola çıktık. Bunun için de ekibimizle birlikte sahadayız. Sizlerden aldığımız geri bildirimlerle de, yol haritamızı daha sağlıklı hale getirip, bu yol haritası sonucunda da, vatandaşa hizmet etmek istiyoruz. Bizim tek bir derdimiz var; o da vatandaşa hizmettir” ifadelerini kullandı.

Zafer Mahallesi’ni sürekli farklı etkinlikler çerçevesinde ziyaret ettiklerini belirten Başkan Aydın, “Buraya pazar yeri yapılması konusundaki çalışmaları da takip edeceğiz. Olmasını isteriz. Tasarruf tedbirlerine rağmen birkaç tanesini programımıza aldık. Hem kapatma hem de yenilemeyle ilgili plan ve projeler hemen hemen hazır. Demirtaş’ta ve Alemdar pazar alanıyla ilgili de çalışıyoruz. Hem Büyükşehir Belediyesi ile hem de Pazarcılar Odası ile ‘Ne yapılabilir?’ konusunda görüşeceğiz. 3 mahallenin sorunu da çözülmüş olsun” dedi.

Zafer Mahalle Muhtarı Ahmet Karaburun ise, “Balkan coğrafyasının Bursa’daki temsilcisi konumundaki mahallemiz için kentsel dönüşüm çağrısı yapıyoruz. Bunun yanında pazar yeri beklentimiz de var” diyerek mahallelinin taleplerini dile getirdi.