Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı Atık Su Arıtma Tesisi’ni ziyaret ederek tesis personeliyle bir araya geldi.KÜTAHYA (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde tesisin teknik altyapısında meydana gelen arızayı, dışarıdan herhangi bir destek almadan kendi özverili çalışmalarıyla çözüme kavuşturan personel, Kütahya Belediye Başkanı tarafından takdirle karşılandı. Gösterdikleri gayret, işlerine olan bağlılıkları ve belediyeyi temsil etme sorumluluğuyla sergiledikleri örnek tutum dolayısıyla Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, personelimize teşekkürlerini iletmek amacıyla ziyarette bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ortaçlı ile Su ve Kanalizasyon Müdürü Murat Yenidoğan'ın da eşlik ettiği ziyarette, beraberinde getirdiği baklava ile personele tatlı bir jestte bulunan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, “Şehrimizin altyapı hizmetlerinde büyük emek veren kıymetli mesai arkadaşlarımızın her biriyle gurur duyuyorum. Sadece işlerini yapmakla kalmayıp, ortaya çıkan sorunu sahiplenerek çözüme ulaştıran bu ekip ruhu bizim büyük gücümüzdür” dedi.

Atık Su Arıtma Tesisi’nde görev yapan çalışanlar da, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin nazik ziyaretinden ve takdir dolu sözlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.