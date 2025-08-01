Bursa İnegöl Belediyesi, Ağaç İşleri Sanayi Bölgesinde planlarda yeşil alan olarak gözüken ancak atıl vaziyette kalan 3 ayrı noktayı ücretsiz otopark olarak düzenlemek için çalışma başlattı.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi, daha önce metal sanayi bölgesinde gerçekleştirdiği bir uygulamanın benzeri için Ağaç İşleri Sanayi Bölgesinde çalışma başlattı.

Ağaç İşleri Sanayi Bölgesinde planlarda yeşil alan olarak gözüken ancak atıl durumda bulunan ve zaman zaman da farklı kişilerce malzeme konularak işgal edilen alanların daha rantabl kullanılması adına Küçük Sanayi Sitesi Yönetimi ile iş birliği içerisinde otopark düzenleme çalışmaları başlatıldı.

40 ARAÇLIK ÜCRETSİZ OTOPARK ELDE EDİLİYOR

Bahattin Arslan Camii karşısı, Tandoğan Caddesi girişi ve İtfaiye Binası çevresi girişi olmak üzere 3 farklı noktada başlatılan uygulama ile buralarda ücretsiz otoparklar oluşturulmak için çalışmanın startı verildi. Çalışma tamamlandığında Ağaç İşleri Sanayi Bölgesinde toplamda 40 araç kapasiteli ücretsiz otopark üretilmiş olacak.

BAŞKAN TABAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Belediye Başkanı Alper Taban da bölgede devam eden çalışmaları beraberindeki Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi yöneticileri ve meclis üyeleriyle birlikte yerinde inceledi. Civardaki işyerleri sahipleriyle de çalışmalara ilişkin istişareler yapılırken, bu çalışmanın hem sanayi esnafı ile çevre sakinlerinin otopark ihtiyacına çözüm sunacağı hem de kamusal alanların daha verimli şekilde değerlendirilmesine imkan sağlayacağı kaydedildi.