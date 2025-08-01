YKS tercih sürecinde gençleri yalnız bırakmayan Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde “YKS Tercih Günleri” düzenliyor.İSTANBUL (İGFA) - 30 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında uzman eğitmenlerden ücretsiz tercih desteği alacak olan öğrenciler, diğer yandan da Yaşam Vadisi’nde iki gün süren “Rotanı Belirle” etkinliğiyle üniversiteleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemine giren gençlerin yanında olan Beylikdüzü Belediyesi, öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti sunuyor. 30 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam edecek “YKS Tercih Günleri” kapsamında öğrenciler; alanında uzman danışmanlarla birebir görüşerek tercih süreçlerinde destek alabiliyor ve üniversiteler hakkında detaylı bilgiye ulaşabiliyor.

ÜNİVERSİTELERİ YAKINDAN TANIMA İMKÂNI

Belediyenin tercih dönemine yönelik bir diğer etkinliği ise 30 – 31 Temmuz tarihlerinde Yaşam Vadisi 1. Etap’ta gerçekleşen “Rotanı Belirle” etkinliği oldu. Üniversite adayları bir yandan rehber öğretmenlerle birebir görüşerek tercih danışmanlığı alırken diğer yandan da üniversitelerin tanıtım stantlarını gezerek bilgi sahibi oldu.