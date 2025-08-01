2024 yılına ilişkin “Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri”ni yayımlayan TÜİK, birimlere gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısının 2023’e göre yüzde 9,8 artarak 612 bin 651’e ulaştığını kaydetti. Çocukların yüzde 45,6’sı mağdur olarak birimlere gelirken, suça sürüklenme ve diğer nedenler de önemli bir sayı kaydetti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılında güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olaylara ilişkin istatistikleri kamuoyuyla paylaştı.

Verilere göre, 2024 yılında bu olayların sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,8 artarak 612 bin 651’e yükseldi. Çocukların olaylara karışma nedenleri arasında mağduriyet, suça sürüklenme, bilgisine başvurma, kayıp bildirimleri ve kabahatler öne çıktı.

ÇOCUKLARIN YÜZDE 45,6’SI MAĞDUR

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen 612 bin 651 çocuğun dağılımı şöyle oldu:

279 bin 620’si (yüzde 45,6) mağdur olarak,

202 bin 785’i suça sürüklenme (kanunlarda suç olarak tanımlı bir fiili işlediği iddiasıyla),

96 bin 438’i bilgisine başvurma amacıyla,

18 bin 561’i kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp bulunan),

8 bin 729’u kabahat işlediği iddiasıyla,

6 bin 518’i diğer nedenlerle güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

MAĞDUR ÇOCUKLARIN SUÇ TÜRLERİ

Mağdur olarak güvenlik birimlerine gelen 279 bin 620 çocuğun yüzde 86,1’i (240 bin 872) suç mağduru, yüzde 13,8’i ise takibi gereken olay mağduru olarak kaydedildi.

Suç mağduru çocukların dağılımınde ise, yüzde 55,3’ü yaralama, yüzde 10,8’i cinsel suçlar, yüzde 9,5’i göçmen kaçakçılığı, yüzde 8,0’i aile düzenine karşı suçlar, yüzde 16,5’i diğer nedenlerden dolayı mağdur oldu.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

Suça sürüklenme iddiasıyla güvenlik birimlerine gelen 202 bin 785 çocuğun isnat edilen suçları ise şöyle:yüzde 40,4’üne yaralama, yüzde 16,6’sına hırsızlık, yüzde 8,2’sine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,6’sına tehdit, yüzde 4,2’sine genel tehlike oluşturan suçlar, yüzde 26,0’sına diğer suçlar isnat edildi.