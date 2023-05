Bayburt'un tarihi ve kültürel varlıklarını resmederek bir medeniyetin sanatsal portresini tasarlayan Resim Bölümü öğrencilerinin, konuklarını zaman ve mekânda yolculuğa çıkaran resim sergisi, tarihe tanıklık eden bir bellek mekanı olan Taşhan'da geçmişi selamladı. Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahir Kadakal'ın konsept danışmanlığında hazırlanan serginin küratörlüğünü Doç. Dr. Mahir Bayramoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Tümer Çelik ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Gürbüz üstlendi. Açılışı Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül ve İl Millî Eğitim Müdürü Rahmi Güney tarafından gerçekleşen sergide, Bayburt'un tarihsel mekanları, ehram kültürü ve geleneksel yaşamının yanı sıra çağdaş yaşam temsillerini içeren sanat eserleri yer aldı. Farklı teknik ve yöntemlerle tasarlanan sanat eserleri, öğrencilerin hayal dünyasında yeniden üretilen Bayburt'un medeniyetine yeni renkler kattı.





Her öğrencinin eserini tanıttığı sergi alanını gezen Rektör Türkmen, özgün bakış açılarının hayranlık uyandırıcı olduğunu belirterek tebriklerini iletti. Öğrencilerle eserlerinin hikayesi ve mesajı hakkında sohbet eden Rektör Türkmen, "Bayburt, tarihsel metinlerde, destanlarda, şiirlerde, haberlerde, belgesellerde ve filmlerde birçok kez medeni zenginliğiyle temsil edilmiş olmasına rağmen bugün en özel temsil biçimine tanıklık ediyoruz. Çünkü bu güzide eserlerde görülen Bayburt medeniyeti, her şeyden evvel bir sanatçının zihninde canlanmış, düşünülmüş ve her bir rengine özel bir anlam yüklenerek adeta yeniden var edilmiştir. Bazen bir yerin hikayesini dinlemek, oraya gitmekten evlâdır. Bayburt'un kalesine, ehramına, saat kulesine, insanına, Dede Korkut'una bir resimde bakıyor olmak, sanatçının zihninde yer edinmek ve renklerin dünyasında onunla göz göze gelmek gibidir. Hepimizin dünyasında tecrübelerimizi yeniden renklendirdiğimiz ve resmettiğimiz bir düş muhakkak vardır. Bu nedenle sergimizdeki Bayburt, bir düşler dünyasına katılan hepimizin aynı düşü gördüğü yerdir." yorumunda bulundu.





Sergi sonunda öğrencilerin eserlerinden biri, günün anısına Rektör Türkmen'e hediye edildi. Bayburt'un tarihinde ve medeniyetinde sanatsal bir gezinti vadeden sergi, Taşhan'da sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.