Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜRKHAN" adlı İHA'nın, 24-26 Haziran tarihleri arasında ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek Uluslararası SUAS-2025 yarışmasında Türkiye'yi temsil edeceğini belirtti.

Bahçeliye TÜRKHAN İHA prototipi hediye edildi

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkü Ocakları Adana İl Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren KAAN Teknoloji Kulübü'nün geliştirdiği, 24-26 Haziran'da ABD/Washington DC'de düzenlenecek SUAS-2025 yarışmasında ülkemizi temsil edecek olan ve liderimizin adını verdiği 'TÜRKHAN' İHA prototipini Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye takdim ettik."